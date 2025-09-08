Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde se refirió al proceso electoral desarrollado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario destacó el alto nivel de participación ciudadana y el respeto a las instituciones, calificando los comicios como “un claro ejemplo de madurez cívica”.

“La Argentina sigue madurando democráticamente”, expresó Jaldo, quien felicitó a los partidos y candidatos que participaron en la contienda, en especial al gobernador Axel Kicillof por el desempeño de su espacio político.

Jaldo aclaró que el resultado bonaerense no marcaba necesariamente una tendencia, pero reconoció que no podía ser desoído. “No digo que marca una tendencia, pero sí es una señal importante, primero para nuestro espacio, y segundo, y fundamentalmente, para el Gobierno. El Gobierno nacional está notificado de que tiene que empezar a considerar más las necesidades y la calidad de vida de la gente. Porque solamente con las variables macroeconómicas no se solucionan los problemas de la gente. Pueden ayudar, pero ya está visto que no alcanza”, advirtió.

“El caso de Buenos Aires es particular. Allí se eligieron autoridades provinciales: concejales, intendentes, legisladores. En cambio, el 26 de octubre se realizarán elecciones nacionales, donde en Tucumán se eligen únicamente diputados, y en otras provincias también senadores”, explicó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Según el gobernador tucumano, el voto de los bonaerenses reflejó un malestar que iba más allá de los números macro. “La gente votó de la manera que votó porque siente en carne propia los efectos de la crisis”, sostuvo. En ese marco, consideró que el 26 de octubre será un capítulo diferente y que la ciudadanía tucumana tendrá la última palabra.

“Quién va a definir es el tucumano a través del voto. Nosotros seguimos trabajando como lo venimos haciendo siempre. Simplemente pedimos a todos los espacios que se siga desarrollando esta campaña electoral como hasta ahora: con total tranquilidad, con total respeto, y que se le dé la posibilidad al pueblo tucumano de expedirse en las urnas”, subrayó.

Consultado sobre sus proyecciones políticas con vistas a una reelección en el sillón de Lucas Córdoba, Jaldo evitó especular sobre escenarios de largo plazo. “El resultado no lo puedo adelantar, y mucho menos hablar del año 2027”, enfatizó. En cambio, puso el foco en la gestión actual.
En su análisis, el gobernador remarcó que las elecciones se definen en las urnas y no en las encuestas, y valoró la diferencia obtenida por el oficialismo bonaerense, Fuerza Patria, que superó a la oposición por más de trece puntos. “Este resultado consolida al Partido Justicialista como columna vertebral del frente”, sostuvo.

El mandatario también resaltó la participación superior al 60% del electorado bonaerense, considerándola una muestra de compromiso cívico. Mirando hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre, se mostró confiado en que el electorado volverá a expresarse con responsabilidad.

En otro tramo de su exposición, Jaldo llamó a preservar la unidad y el trabajo conjunto para sostener la paz social y el crecimiento económico. “Tenemos que seguir trabajando juntos para profundizar lo que se ha logrado en términos de producción, industria y comercio”, señaló.

Respecto de la situación económica nacional, advirtió sobre los efectos que pueden tener los recientes movimientos de los mercados -como el aumento del riesgo país y el valor del dólar-, aunque transmitió tranquilidad a los tucumanos. “Nuestra provincia está consolidada económica y financieramente, lo que nos permitirá seguir adelante pese a los desafíos”, aseguró.

Finalmente, pidió calma y prudencia frente al escenario nacional y reafirmó el compromiso de su gestión con la estabilidad provincial.

El gobernador estuvo acompañado por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y el secretario de Producción, Eduardo Castro.

  • Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

    Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

    Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta. La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones…

  • Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

    Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

    El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde se refirió al proceso electoral desarrollado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario destacó el alto nivel de participación ciudadana y el respeto a las instituciones, calificando los comicios…

  • Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

    Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

    En un emotivo acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el intendente Gustavo Saadi, la senadora nacional Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, 427 familias del barrio Santa Marta finalmente recibieron la tan ansiada escritura de sus hogares. Con esta entrega, solo resta una etapa más donde se otorgarán otros 190 títulos…

  • Convocatoria en Catamarca a los Premios Argentina Orgánica 2025

    Convocatoria en Catamarca a los Premios Argentina Orgánica 2025

    El Ministerio de Desarrollo Productivo invita a empresas, productores, elaboradores, instituciones y estudiantes vinculados al sector orgánico a postularse a la 3ª edición de los Premios Argentina Orgánica, el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos. La convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre de…

  • Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

    Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

    Un día después de la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete para analizar el rumbo de la gestión, tras la cual decidió armar una mesa política. Al finalizar el encuentro, Manuel…

  • Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

    Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

    Numerarios de la Seccional Primera se hicieron presentes en la calle Junín, entre Almagro y Perú, donde sus pares de la Comisaría Cuarta y del COEM-Kappa, tenían aprehendido a un joven de apellido Moreno (19), quien fue sindicado por una mujer de 67 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado al interior de su morada y sustraer una…