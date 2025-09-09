Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Israel ordena evacuar la franja de Gaza y prepara el asalto final

El Ejército de Israel emitió este martes una orden de evacuación completa para la ciudad de Gaza, en lo que constituye la primera advertencia de este tipo desde el inicio de la actual ofensiva militar contra el enclave palestino. La medida afecta a cerca de un millón de personas, según estimaciones de la ONU.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que todos los habitantes, desde la Ciudad Vieja y Tafah hasta el mar, deben abandonar de inmediato la capital palestina. Indicó que el desplazamiento debe realizarse por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi, próxima a Jan Yunis, en el sur de la Franja. Sin embargo, esa área ya se encuentra saturada de desplazados, según denunciaron organismos internacionales.“Por su seguridad, evacúen inmediatamente”, escribió Adraee, al tiempo que remarcó que las fuerzas armadas israelíes “operarán en la ciudad de Gaza con gran fuerza” hasta eliminar a Hamás, replicando la estrategia aplicada en otros puntos del enclave.

El anuncio coincidió con las declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, quien confirmó la demolición de 30 edificios de gran altura en la ciudad, atribuyendo a Hamás su utilización como infraestructura militar. Katz advirtió que, si el grupo islamista no depone las armas ni libera a los rehenes, “serán destruidos y Gaza quedará en ruinas”.En la misma línea, el primer ministro Benjamin Netanyahu adelantó que el objetivo del gobierno es destruir al menos 50 “torres del terror” presuntamente empleadas por Hamás como centros operativos.

Desde Gaza, el Ministerio de Sanidad, bajo control de Hamás, emitió una “llamada urgente” a la comunidad internacional para que garantice la protección de hospitales y equipos médicos, y exija la apertura de rutas seguras para el ingreso de pacientes y heridos. El organismo alertó sobre una “catástrofe humanitaria inminente” en la capital.Las cifras son alarmantes: desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre de 2023, los bombardeos israelíes han causado la muerte de al menos 64.522 gazatíes, de acuerdo con los reportes de las autoridades sanitarias locales.

La evacuación de la ciudad de Gaza, considerada el último bastión de Hamás según Israel, marca una nueva etapa en la ofensiva militar que se intensificó desde agosto. 

Con miles de familias atrapadas entre la presión de abandonar sus hogares y la falta de condiciones en las zonas de refugio, la situación plantea un panorama cada vez más crítico para la población civil, en un conflicto que no muestra señales de alivio inmediato.

  • Catamarca, sede del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas

    Catamarca, sede del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas

    Recientemente, se realizó en la provincia una reunión del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), la que fue integrada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, Dr. Omar Barrionuevo. Los académicos de todo el país, de modo presencial y remoto, tomaron parte de la…

  • Israel ordena evacuar la franja de Gaza y prepara el asalto final

    Israel ordena evacuar la franja de Gaza y prepara el asalto final

    El Ejército de Israel emitió este martes una orden de evacuación completa para la ciudad de Gaza, en lo que constituye la primera advertencia de este tipo desde el inicio de la actual ofensiva militar contra el enclave palestino. La medida afecta a cerca de un millón de personas, según estimaciones de la ONU. El…

  • Catamarca: tarea comunitaria para acondicionarla capilla Virgen de Luján en Capital

    Catamarca: tarea comunitaria para acondicionarla capilla Virgen de Luján en Capital

    Los papás de los niños de la Catequesis de Comunión y Confirmación, junto con catequistas y algunos vecinos, trabajaron en el acondicionamiento de la capilla Virgen de Luján, ubicada en el barrio 21 de Noviembre, jurisdicción de la parroquia San Pío X, en el sur capitalino. Esto con vistas a la celebración de las Primeras…

  • Comisión Libra: la oposición espera que hoy asistan funcionarios de Milei

    Comisión Libra: la oposición espera que hoy asistan funcionarios de Milei

    La oposición no cede en la presión hacia el Gobierno y busca mantener en agenda los temas que preocupan a la Casa Rosada, como por ejemplo la actividad de la comisión investigadora de la cripto estafa $Libra. En efecto, el presidente de este cuerpo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) convocó para este martes a las 16 hs a una…

  • Vuelve la Feria de Tienda C a la Casa de la Cultura de Catamarca

    Vuelve la Feria de Tienda C a la Casa de la Cultura de Catamarca

    Este sábado 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria de Tienda C en la Casa de la Cultura, con una propuesta que reúne lo mejor del arte, el diseño y la producción local. Desde las 17 hasta las 21 hs, el segundo y tercer patio de la casona ubicada en San…

  • La mayoría de los gobernadores no tiene motivos para participar en la convocatoria del Presidente Milei

    La mayoría de los gobernadores no tiene motivos para participar en la convocatoria del Presidente Milei

    El más explícito fue el salteño Gustavo Sáenz, que expresó de manera descarnada los motivos por los cuales los gobernadores desconfían de participar de la mesa de diálogo que convocó la Casa Rosada, para recuperar oxígeno político después de la estruendosa derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires. “No son leones, son palomas de iglesia,…