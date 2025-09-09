Israel ordena evacuar la franja de Gaza y prepara el asalto final

El Ejército de Israel emitió este martes una orden de evacuación completa para la ciudad de Gaza, en lo que constituye la primera advertencia de este tipo desde el inicio de la actual ofensiva militar contra el enclave palestino. La medida afecta a cerca de un millón de personas, según estimaciones de la ONU.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que todos los habitantes, desde la Ciudad Vieja y Tafah hasta el mar, deben abandonar de inmediato la capital palestina. Indicó que el desplazamiento debe realizarse por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi, próxima a Jan Yunis, en el sur de la Franja. Sin embargo, esa área ya se encuentra saturada de desplazados, según denunciaron organismos internacionales.“Por su seguridad, evacúen inmediatamente”, escribió Adraee, al tiempo que remarcó que las fuerzas armadas israelíes “operarán en la ciudad de Gaza con gran fuerza” hasta eliminar a Hamás, replicando la estrategia aplicada en otros puntos del enclave.

El anuncio coincidió con las declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, quien confirmó la demolición de 30 edificios de gran altura en la ciudad, atribuyendo a Hamás su utilización como infraestructura militar. Katz advirtió que, si el grupo islamista no depone las armas ni libera a los rehenes, “serán destruidos y Gaza quedará en ruinas”.En la misma línea, el primer ministro Benjamin Netanyahu adelantó que el objetivo del gobierno es destruir al menos 50 “torres del terror” presuntamente empleadas por Hamás como centros operativos.

Desde Gaza, el Ministerio de Sanidad, bajo control de Hamás, emitió una “llamada urgente” a la comunidad internacional para que garantice la protección de hospitales y equipos médicos, y exija la apertura de rutas seguras para el ingreso de pacientes y heridos. El organismo alertó sobre una “catástrofe humanitaria inminente” en la capital.Las cifras son alarmantes: desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre de 2023, los bombardeos israelíes han causado la muerte de al menos 64.522 gazatíes, de acuerdo con los reportes de las autoridades sanitarias locales.

La evacuación de la ciudad de Gaza, considerada el último bastión de Hamás según Israel, marca una nueva etapa en la ofensiva militar que se intensificó desde agosto.

Con miles de familias atrapadas entre la presión de abandonar sus hogares y la falta de condiciones en las zonas de refugio, la situación plantea un panorama cada vez más crítico para la población civil, en un conflicto que no muestra señales de alivio inmediato.