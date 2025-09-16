Israel inició su ofensiva terrestre contra Gaza y la ONU declaró el genocidio en la región 

Israel inició este martes las “fases iniciales” de la operación terrestre contra la ciudad de Gaza, según confirmó un oficial a la agencia EFE. El avance de tanques se combinó con una intensificación de los bombardeos, que dejaron al menos 68 muertos en las últimas horas.

Mientras tanto, la ONU ha declarado el genocidio en Gaza, donde aún permanecen casi 150.000 palestinos refugiados, según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Genocidio en Gaza y la ofensiva terrestre son las dos grandes claves de lo que ha sucedido en Gaza este martes, al tiempo que continúa la gira por la región del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio.

El genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Investigadora de la ONU para los territorios palestinos concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza.

El informe asegura que las fuerzas israelíes han ejecutado cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños graves físicos o mentales, condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

La Comisión de la ONU acusa directamente al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024, Yoav Gallant, de haber “incitado a la comisión de genocidio”.

Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 40,5 años un año después y a 34,9 año más recientemente.

Familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza protestan frente a la residencia del Primer Ministro, exigiendo el cese de la guerra y la liberación de los rehenes, en Jerusalén, Israel, este martes. (EFE)

Sobre la cuestión de los nacimientos, la Comisión da cuenta, por ejemplo, de la destrucción de una clínica de fertilidad y de los 4.000 embriones y 1.000 muestras de esperma y huevos sin fertilizar que almacenaba, lo que ha resultado en daño mental a corto y largo plazo entre los palestinos que habían puesto su esperanza en este método para procrear.

El Ejecutivo israelí calificó el informe de la ONU de “falso”, acusándolo de basarse en “mentiras de Hamás”. El Ejército afirmó en una rueda de prensa que la acusación de genocidio “no tiene fundamento”.