Israel exige la liberación de todos los rehenes luego de la aceptación de Hamas al cese del fuego

Un alto funcionario israelí aseguró este martes que Israel está exigiendo la liberación de todos los rehenes que siguen retenidos en Gaza, un día después de que Hamás anunciara su aceptación de una propuesta de cese al fuego a cambio de rehenes mediada por Qatar y Egipto.

El funcionario, quien habló con la condición de permanecer en el anonimato, no rechazó explícitamente el plan pero anticipó que Israel “exige la liberación de los 50 rehenes de acuerdo con los principios establecidos por el Gabinete para poner fin a la guerra”.

“La política de Israel es consistente y no ha cambiado. Estamos en la etapa final de derrotar a Hamas y no dejaremos a ningún rehén atrás”, advirtió el funcionario.

Fuentes palestinas indicaron que la propuesta contempla un intercambio de prisioneros, en virtud del cual 10 rehenes israelíes serían liberados a cambio de 200 prisioneros palestinos.

También pide asistencia humanitaria inmediata, incluyendo combustible, agua y electricidad, así como apoyo para hospitales, panaderías y equipos de rescate.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comentó la semana pasada que su Gabinete de Seguridad acordó que sólo se pondría fin a la guerra si se cumplen cinco condiciones: el desarme de Hamás, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la continuación del control de seguridad israelí y el nombramiento de una administración no israelí que se encargue de los asuntos cotidianos en el enclave.

Por otra parte, al menos 30 palestinos murieron y decenas resultaron heridos a manos del ejército israelí en la Franja de Gaza el martes, según la Defensa Civil en Gaza.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil, declaró a la agencia de noticias Xinhua que las víctimas se debieron a los bombardeos y disparos israelíes contra tiendas de campaña para desplazados y reuniones de palestinos cerca de los centros de distribución de ayuda respaldados por Estados Unidos.

Basal precisó que dos hombres murieron cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego cerca de centros de ayuda al norte de Rafah, en el sur de Gaza, mientras que otro hombre murió en el área de Mawasi en Khan Younis.

Un ataque aéreo cerca del centro comercial Abu Safar, en el centro de Deir al-Balah, mató a cinco personas, mientras que otro ataque cerca del cruce de Netzarim dejó un muerto y varios heridos.

Cuatro personas, incluidos dos niños, murieron en un ataque contra una tienda de campaña para desplazados en Khan Younis, según Basal.

Ataques adicionales en la ciudad de Gaza y al oeste de Khan Younis mataron al menos a cinco más, mientras que el fuego israelí cerca del área de Kissufim, al sureste de Deir al-Balah, mató a otras cinco.

En la zona de al-Basah, en Deir al-Balah, un ataque contra una tienda de campaña para desplazados causó la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños de entre uno y 13 años, según informó.

Mientras tanto, el Hospital Al-Awda informó haber recibido dos cadáveres y siete heridos tras un ataque contra una concentración civil cerca de un punto de distribución de ayuda en la calle Saladino, en el centro de Gaza.

El ejército israelí no emitió declaraciones inmediatas sobre estos incidentes.

El 18 de marzo, Israel reanudó sus operaciones militares en el enclave y al menos 10.460 palestinos murieron en tanto que otros 44.189 resultaron heridos.

Eso eleva el total de muertos desde octubre de 2023 a 62.004 y los heridos a 156.230, informaron el lunes las autoridades sanitarias de Gaza.