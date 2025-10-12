Israel declaró la victoria sobre los terroristas de Hamas gracias a la presión militar y diplomática

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, afirmó en una declaración que la presión militar ejercida sobre el grupo terrorista Hamas durante los últimos dos años, junto con una “medida diplomática complementaria”, permitió alcanzar una “victoria” sobre el grupo armado palestino. Zamir subrayó que Israel continuará actuando para garantizar que ninguna amenaza surja nuevamente desde la Franja de Gaza.

El comandante señaló que el regreso de los rehenes constituye el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la guerra, descrito como un compromiso “nacional, moral y judío”. Explicó que la seguridad de los soldados y de los rehenes fue la prioridad en cada etapa del conflicto, y que las operaciones se desarrollaron con “precisión y responsabilidad” para evitar riesgos innecesarios y minimizar las bajas.

Zamir advirtió que Israel sigue inmerso en una guerra “en múltiples frentes” y que las acciones del ejército están “reconfigurando el Medio Oriente y la estrategia de seguridad” del país. Concluyó señalando que aún quedan desafíos por delante y que las FDI permanecerán en estado de alerta para salvaguardar la seguridad y la existencia del Estado de Israel.