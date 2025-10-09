Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

La portavoz del Gobierno israelí confirmó que el documento incluye la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista Hamas. Se espera la confirmación del gabinete de Netanyahu. Israel confirmó este jueves desde El Cairo que todas las partes involucradas firmaron la versión definitiva de la primera fase del acuerdo con los terroristas de Hamás para implementar un cese al fuego en Gaza y facilitar la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos. La información fue comunicada por la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, quien precisó ante periodistas que “el borrador final de la primera fase ha sido firmado esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz tras el anuncio de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. “¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, publicó la oficina de Netanyahu en la red social X, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a Trump celebrando junto a Netanyahu la imposición simbólica de una medalla del Nobel.



