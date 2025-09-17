Investigan por presuntos malos tratos a la directora de una escuela de Catamarca

El Ministerio de Educación de la Provincia tomó intervención a raíz del conflicto en la Escuela N°87 de la localidad santamariana de San José Banda, donde padres acusaron a la Directora de presuntos malos tratos a alumnos.

El Profesor Ricardo Cáceres, Supervisor del Nivel Secundario, dio detalles del proceso administrativo abierto para investigar la situación en la institución.

Señaló que el Director de Educación Primaria llegó al establecimiento para interiorizarse de lo acontecido. Dijo que se entrevistó con las partes y que los testimonios fueron adjuntados al expediente que se tramita.

Además, resaltó que la Directora continúa en el cargo y que se le brindaron algunas pautas sobre normas de convivencia para evitar rispideces.