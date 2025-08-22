Investigan en Salta por la muerte de una pareja de policías que trabajaban en Drogas Peligrosas

La ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán vive horas de conmoción tras la muerte de dos suboficiales de la Policía de Salta que prestaban servicio en la Subdirección de Drogas Peligrosas. Se trata de una mujer de 27 años y un hombre de 36, ambos con menos de cuatro años en la fuerza, quienes fallecieron en circunstancias que la Justicia investiga como un posible femicidio seguido de suicidio.El hecho ocurrió en la noche del miércoles en un domicilio de calle Bustamante al 1200, cuando la suboficial femenina ingresaba para cumplir su turno en la base operativa. Allí fue atacada y murió en el lugar tras recibir un disparo que le provocó una grave lesión en la aorta. Su compañero, herido de bala en la cabeza, fue trasladado al hospital local, pero falleció horas más tarde.

El Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) confirmó que ambos presentaban heridas de arma de fuego. El informe preliminar indicó que la joven murió por shock hipovolémico tras la lesión en la arteria principal, mientras que el hombre sufrió un disparo en la cabeza con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo. Los peritos señalaron que en el cuerpo de la mujer no se detectaron signos de defensa, un dato que refuerza la hipótesis de un femicidio.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien aplicó el protocolo UFEM, que establece la presunción de femicidio ante toda muerte violenta de mujeres, aun en casos que aparenten suicidio.

Para asegurar transparencia en las actuaciones, se dispuso la intervención de la Policía Federal en la custodia de la escena del crimen, apartando a la fuerza provincial, dado que las víctimas eran parte de la institución.

El jefe de Prensa de la Policía de Salta, comisario Cristian Aguilera, expresó el dolor institucional: “Es un golpe muy duro; dos jóvenes efectivos, compañeros de la misma área, perdieron la vida en circunstancias trágicas. Acompañamos a sus familias en este momento de dolor”. Vecinos de la zona relataron que escucharon detonaciones, aunque nunca imaginaron la magnitud del episodio que rápidamente se convirtió en tema central de la ciudad.

El caso vuelve a poner en primer plano el drama de la violencia de género, un flagelo que atraviesa todos los sectores sociales y que en esta ocasión sacude a la propia fuerza policial. La Justicia busca establecer con precisión cómo se desencadenaron los hechos, mientras Orán despide con pesar a dos uniformados que perdieron la vida en un hecho que aún estremece a la provincia.