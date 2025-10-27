Investigan en Aguilares el hallazgo en un freezer del cuerpo sin vida de un conocido contador de 52 años

Momentos de profunda conmoción se viven en la ciudad de Aguilares, luego de que este domingo por la tarde se descubriera el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un freezer en el interior de una vivienda ubicada en la intersección de Virgen del Carmen y General Savio, según las primeras informaciones policiales.

La víctima fue identificada como José Romano, de 52 años, contador de profesión y empleado en dependencias de la Dirección General de Rentas de la provincia, con sede en San Miguel de Tucumán. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el hallazgo fue realizado por una hermana del fallecido, quien ingresó a la vivienda tras no tener noticias de él durante varios días.

El cuerpo habría sido encontrado en una propiedad perteneciente al propio Romano, y en el lugar trabajan intensamente equipos de la Unidad Regional Sur, la Fiscalía de turno y personal de Criminalística, bajo la supervisión del Área de Investigación de la fuerza.

De acuerdo con las primeras versiones, la camioneta Volkswagen Amarok blanca del contador fue hallada horas antes en la zona de Villa Nueva, lo que encendió las alertas sobre su paradero y orientó la búsqueda hacia el domicilio donde se produjo el macabro hallazgo.

El caso salió a la luz tras un llamado al 911, que alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en la vivienda. Efectivos policiales se desplazaron de inmediato al lugar y confirmaron la trágica escena.

Las autoridades judiciales trabajan ahora para determinar las circunstancias y la data de la muerte, así como la posible participación de terceros. No se descarta ninguna hipótesis, y una de las líneas investigativas apunta a la sustracción del vehículo y un posible hecho delictivo vinculado.

La noticia ha generado profunda consternación entre los vecinos y colegas del profesional, quien era muy apreciado en el ámbito contable y en su comunidad. Mientras tanto, la vivienda permanece resguardada por la Policía a la espera de nuevas pericias y del levantamiento del cuerpo por parte del personal forense.

Las investigaciones continúan bajo estricto hermetismo y se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe los primeros resultados de la autopsia y las líneas de investigación que se seguirán en torno a este estremecedor hecho que sacude a toda la ciudad de Aguilares.