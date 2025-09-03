Investigan a un despachante primo de un senador salteño, por 500 kilos de cocaína hallados en España

La ciudad de Orán vuelve a ser epicentro de un escándalo con proyección internacional. Un operativo encabezado por la Procunar, la Policía Federal Argentina y la AFIP-ADUANA en Salta derivó en allanamientos al domicilio y oficinas de Ulises Curá, conocido despachante aduanero y primo del senador provincial por Orán, Juan Cruz Curá.

Todo comenzó tras un hallazgo realizado en España: 500 kilos de cocaína fueron encontrados en el interior de un torno industrial enviado desde Bolivia. El cargamento había ingresado por el paso fronterizo de La Quiaca y fue almacenado en un depósito fiscal argentino, bajo jurisdicción aduanera. En ese punto del proceso, intervino el profesional investigado, domiciliado en Orán, en su rol de despachante de aduana.

Según su defensa, Curá solo participó en el trámite de nacionalización de la maquinaria y no habría tenido relación con el traslado posterior al puerto ni con la exportación hacia Europa. Además, remarcaron que aún no se conoce qué empresa realizó el envío final, ya que la causa se mantiene bajo secreto de sumario en la Justicia española.

Actualmente, Ulises Curá permanece demorado en la sede de la Policía Federal de Orán, donde ya prestó declaración indagatoria a través de Zoom. El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 8 de Comodoro Py, busca establecer su grado de responsabilidad, así como las fallas en los controles aduaneros y de seguridad que permitieron que semejante cantidad de droga atravesara las fronteras sin ser detectada.

Como próximas medidas, la Justicia analizará el contenido del teléfono celular del imputado y documentación vinculada a la operación aduanera. La defensa ya solicitó su excarcelación, pero aún no hay resolución sobre su situación procesal. Se esperan novedades en las próximas horas.