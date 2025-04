Investigación por causa de mala praxis en Catamarca: Fiscalía confirmó que Nahuel Córdoba no murió por las heridas del accidente

El fiscal de Instrucción N°9, Jonathan Felsztyna, remitió a la Fiscalía de Instrucción N°6 a cargo de Facundo Barros Jorrat, las actuaciones correspondientes a la causa por presunta mala praxis en la que se investiga a un médico del Hospital San Juan Bautista.

La decisión se tomó al determinarse que la muerte de Nahuel Córdoba no fue consecuencia directa de las heridas sufridas en el accidente vial ocurrido en la zona sur de la ciudad. Recordemos que la madre del joven fallecido, Nahuel Córdoba, dijo que su hijo sufrió un accidente vial el pasado 10 de marzo y que ese día fue trasladado a esa institución médica, ingresando a quirófano para un toilette o limpieza quirúrgica por una herida en su pierna. “El médico lo enyesó desde la mitad de la pierna hasta el pie y una herida no se cura así”, dijo la mujer y agregó: “A los 8 o 10 días recién le quita el yeso para curarlo”, y dijo que a partir de ese momento comenzó a advertir que la herida no estaba bien y reclamó atención.

La investigación será continuada por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, quien concentrará las medidas en torno a la atención médica brindada durante la hospitalización del joven. En el marco de la causa, ya se realizaron diversas medidas probatorias, como la autopsia del cuerpo, el secuestro de la historia clínica completa del paciente y la toma de declaraciones a profesionales de la salud y personas vinculadas con la atención médica del joven.

Entre esas medidas, resultó clave la declaración del médico forense, quien concluyó que la muerte no se debió a las lesiones provocadas por el siniestro vial.