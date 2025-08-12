Radio TV Valle Viejo
Investigación doble crimen en Salta: vínculos con narcotráfico y una fuga que terminó en muerte

El doble crimen en Tartagal y General Mosconi mantiene en vilo a toda la región del departamento San Martín. Las muertes de Fernando Gómez (49) y Gustavo Lira (35), ambos con antecedentes por narcotráfico, revelan un violento entramado que incluye persecuciones, robo de vehículo, disparos y una misteriosa segunda escena sobre la ruta provincial 86.

El escabroso hecho comenzó antes del mediodía del domingo, cuando Gómez fue ejecutado en calle San Juan de General Mosconi. Según testigos, un hombre identificado como Gustavo Lira disparó al menos diez veces a corta distancia contra Gómez, que estaba en el asiento del conductor de un Fiat blanco. Luego lo empujó al asiento del acompañante y huyó hacia Tartagal.

En el trayecto, Lira se detuvo frente a la misión Sarmiento, robó una motocicleta a punta de pistola y habría descartado un arma de fuego, posiblemente una pistola 9 mm. Minutos después, continuó por la ruta 86, donde a unos 17 kilómetros apareció muerto, tendido sobre la calzada polvorienta.

El doble crimen suma misterio: dos mujeres aseguraron haber visto motocicletas y camionetas persiguiendo al fugitivo, y escucharon al menos cuatro disparos. Hay versiones que hablan de un doble ajuste de cuentas ligado al narcotráfico y, en menor medida, un conflicto bajo efectos de alcohol y drogas.

Fuentes judiciales confirmaron que se revisarán cámaras de seguridad de Mosconi y Tartagal, así como registros de testigos y medios locales, para reconstruir la persecución. Una tercera persona, presuntamente involucrada, permanece prófuga.

El resultado de las autopsias será clave para determinar cómo murieron Gómez y Lira. Mientras tanto, las redes sociales y medios de frontera siguen el caso minuto a minuto, alimentando teorías que apuntan incluso a la participación de sicarios internacionales.

