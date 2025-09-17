Interpol emitió una alerta para encontrar a Mathías Espínola Olivieri: llegó a Córdoba desde Uruguay y desapareció

Mathías Espínola Olivieri es un joven de 27 años que viajó desde Uruguay a la ciudad de Córdoba por una oferta laboral, que resultó ser falsa. Desde hace días, su familia perdió todo tipo de contacto con él y la Dirección Nacional de Interpol emitió una alerta y empezó un operativo para encontrarlo.

El joven emprendió una travesía el pasado viernes 5 de septiembre luego de recibir una aparente propuesta de trabajo. El inmigrante vendió su motocicleta para poder solventar los gastos de sus primeros días en la Argentina.

Espínola se contactó con su familia el martes 9 para informar que regresaría a ya que la oferta era muy inferior a la prometida. En paralelo reservó una habitación en el Hostel Alvear de ciudad de Córdoba, pero nunca se presentó y desde ese momento su ubicación es un misterio.

El Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros reconoció que la Policía desplegó un operativo para encontrarlo. “Estamos pidiendo el informe de migraciones y trabajando con la Dirección General de Investigación Criminal para encontrarlo”, dijo, en diálogo con La Voz.

“No lo podemos creer”: dijo la familia del joven que desapareció en Córdoba

A su vez, dos de los hermanos del uruguayo vinieron en motocicleta hasta Córdoba para tener información de primera mano e intentar encontrarlo. “Es sano, es bueno, por eso nos extraña que no lo podamos encontrar”, expresó uno de ellos, en diálogo con El Doce.

“Nunca dejé de saber nada de él más de dos días. Nunca perdimos contacto y por eso nos vinimos en moto para buscarlo, nunca pasamos por algo así. No lo podemos creer”, expresó como vocero de la familia.

La última vez tenía una muda de ropa conformada por un abrigo negro con amarillo y un pantalón oscuro. Cualquier persona que pueda brindar una información puede comunicarse Interpol, la Policía o los números: 098014208 o 098048122.