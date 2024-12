Internaron otra vez al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue internado en la clínica La Sagrada Familia, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Allegados al funcionario aseguraron que ingresó para realizarse estudios programados y descartaron que el cuadro sea grave.

En septiembre, el ministro tuvo que ser traslado para recibir atención hospitalaria por un cuadro gastrointestinal agudo, que le produjo una lipotimia y le hizo perder el conocimiento.

En aquella oportunidad, Francos estuvo internado en una primera instancia en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Ese episodio ocurrió luego de una semana de alta tensión para el Gobierno, cuando el ministro de 74 años tuvo que comparecer en la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión, y una discusión que entonces habría tenido con el asesor presidencial Santiago Caputo, que integra el “triángulo de hierro” del presidente Javier Milei. La gota que rebalsó el vaso fue una diferencia de criterios que quedó expuesta con el decreto que reguló el acceso a la información pública. Fue apenas una saga de desencuentros que se venían acumulando.

Tras ser dado de alta y al regreso de su rutina de trabajo, el jefe de Gabinete minimizó la afección que padeció. “Fue un tema no demasiado serio, una infección urinaria”, describió. Incluso, se refirió a las versiones que vinculaban al hecho con un pico de estrés. “Yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste”, reconoció.