Interceptan un cargamento de 417 kilos de cocaína en la ruta entre Salta y Santiago del Estero

Un impresionante operativo de Gendarmería permitió desbaratar una red de narcotráfico que trasladaba cocaína desde Salta hacia Santiago del Estero. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 34, donde se logró interceptar un camión que transportaba más de 417 kilos del estupefaciente ocultos dentro de los neumáticos. El operativo dejó un saldo de siete personas detenidas.

Durante tres meses, efectivos de la “Sección de Investigaciones Antidrogas Aguaray” trabajaron en la identificación del modus operandi de la banda, que incluía el uso de una camioneta como vehículo de ingreso, otra como puntero y un camión para el traslado principal. El can detector de narcóticos fue clave para detectar la presencia de cocaína en siete ruedas del camión, que posteriormente fueron abiertas en presencia de testigos.

La ruta de la droga fue descubierta cuando los vehículos sospechosos fueron detenidos en simultáneo: una camioneta Volkswagen Amarok, utilizada como puntero, y un camión Volvo FH420, donde se encontró el cargamento. También fue identificada una camioneta Toyota Hilux, relacionada al ingreso del estupefaciente desde Bolivia.

Tras el hallazgo de los 417 kilos de cocaína, el Juzgado interviniente ordenó siete allanamientos: cuatro en la provincia de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí. En esos operativos se secuestraron vehículos, armas, teléfonos celulares, documentación relevante y se logró la detención de un sospechoso más.

Este grupo narcocriminal ya había sido vinculado a otro cargamento secuestrado en mayo, también oculto en neumáticos dentro de una gomería abandonada. La investigación continúa para desarticular por completo la estructura delictiva que operaba entre ambas provincias.