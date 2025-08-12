Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

“Intentó violarme”: la inesperada revelación sobre el joven muerto junto a la casa de Cerati (Video)

La causa por la muerte Diego Fernández Lima, que fue hallado enterrado junto a la casa donde vivía Gustavo Cerati, dio un giro inesperado en horas de la tarde de este lunes. Uno de los ex compañeros de escuela de la víctima y del principal sospechoso brindó un testimonio donde detalló cómo era la personalidad de ambos.
Se trata de Adrián Farías, camarógrafo del Canal América, quien se presentó en la Justicia y contó algunos detalles sobre la relación entre la víctima y el principal sospechoso: “No eran amigos”.

El camarógrafo contó que en el colegio se vivían momentos de tensión, malos tratos y que “Diego tenía problemas de conducta. Estaban los dos en mi curso, Cristian Graf era tranquilo, Diego no, Diego era complicado y había repetido”.

“Mi división, donde yo estuve compartiendo con todos ellos, era una división bastante conflictiva. De hecho, en tercer año mis padres me sacan en septiembre de ahí porque era intolerable”, explicó.
Durante años no se supo que había pasado con Diego Fernández.

Tuve una situación con Diego Fernández. En una ocasión yo estaba en el baño y él intentó violarme. No sé como hice, pero me zafé y me escapé”, relató el ex compañero.

“Es una situación que tuve bloqueada por mucho tiempo, pero esto me ha revuelto todo, me lo hizo volver a aparecer”, detalló el camarógrafo. En tanto que añadió que  “se corría el rumor de que andaba con gente rara, que venían autos y se acercaba a autos con gente”.

“Las dos cosas son impactantes, por un lado el que tuvo ese tema conmigo y por otro que Cristian haya seguido yendo a la escuela con un compañero enterrado en su casa”, agregó el ex compañero de ambos.

  • Katopodis: unas 16.000 viviendas iniciadas por el Gobierno anterior “quedaron paradas”

    Katopodis: unas 16.000 viviendas iniciadas por el Gobierno anterior “quedaron paradas”

    El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que desde que asumió Javier Milei unas 16.000 viviendas en construcción, iniciadas por el gobierno anterior con el Plan Procrear “quedaron paradas”, al igual que unas 2.300 obras públicas de las cuales alrededor de mil están en la provincia de Buenos Aires. “Son 16.000 viviendas que quedaron paradas, absolutamente abandonadas, con el peligro…

  • Luego de obtener la libertad condicional, Alexis Zárate expresó su deseo de reinsertarse al fútbol argentino

    Luego de obtener la libertad condicional, Alexis Zárate expresó su deseo de reinsertarse al fútbol argentino

    El futbolista Alexis Zárate, quien fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su ex compañero en Independiente, Martín Benítez volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional y expresó su deseo de “reinsertarse al fútbol argentino”. Según se determinó en el juicio oral, la pareja se quedó en el departamento del…

  • Confirman brote de listeriosis en Argentina: el queso como fuente de transmisión

    Confirman brote de listeriosis en Argentina: el queso como fuente de transmisión

    Durante los primeros meses del año, fueron confirmados varios casos de listeriosis en Argentina, lo que encendió las alarmas en las autoridades sanitarias. El 24 de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por una serie de infecciones que rápidamente se vincularon, dándole al escenario las características de un brote. Esta enfermedad, de transmisión alimentaria y…

  • Policías de Catamarca recuperan costosos elementos robados

    Policías de Catamarca recuperan costosos elementos robados

    A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que un joven de 29 años de edad indicó que desconocidos le habrían sustraído elementos del interior de su camioneta Fiat Toro, que estaba estacionada en la calle Arrayanes, inmediaciones a la intersección con avenida Presidente Arturo Illia, tras llevar…

  • Murió un piloto al chocar con su auto contra un paredón en autódromo argentino

    Murió un piloto al chocar con su auto contra un paredón en autódromo argentino

    El automovilismo nacional está de luto al confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, un piloto cordobés murió a causa de un grave accidente ocurrido durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat en una fecha del Turismo Pista San Luis. El trágico suceso tuvo lugar en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el fin…

  • “El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

    “El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

    El emprendedor e inversor tecnológico Martín Varsavskyenunció un fuerte respaldo hacia el jefe de Estado Javier Milei calificándolo como “el presidente que con mayor determinación ha liderado una recuperación económica en la historia argentina reciente”, según señaló hoy en el periódico digital español The Objective. A través de una columna de opinión, intitulada Javier Milei y el milagro argentino, el fundador…