“Intentó violarme”: la inesperada revelación sobre el joven muerto junto a la casa de Cerati (Video)

La causa por la muerte Diego Fernández Lima, que fue hallado enterrado junto a la casa donde vivía Gustavo Cerati, dio un giro inesperado en horas de la tarde de este lunes. Uno de los ex compañeros de escuela de la víctima y del principal sospechoso brindó un testimonio donde detalló cómo era la personalidad de ambos.

Se trata de Adrián Farías, camarógrafo del Canal América, quien se presentó en la Justicia y contó algunos detalles sobre la relación entre la víctima y el principal sospechoso: “No eran amigos”.

El camarógrafo contó que en el colegio se vivían momentos de tensión, malos tratos y que “Diego tenía problemas de conducta. Estaban los dos en mi curso, Cristian Graf era tranquilo, Diego no, Diego era complicado y había repetido”.

“Mi división, donde yo estuve compartiendo con todos ellos, era una división bastante conflictiva. De hecho, en tercer año mis padres me sacan en septiembre de ahí porque era intolerable”, explicó.

Durante años no se supo que había pasado con Diego Fernández.

“Tuve una situación con Diego Fernández. En una ocasión yo estaba en el baño y él intentó violarme. No sé como hice, pero me zafé y me escapé”, relató el ex compañero.

“Es una situación que tuve bloqueada por mucho tiempo, pero esto me ha revuelto todo, me lo hizo volver a aparecer”, detalló el camarógrafo. En tanto que añadió que “se corría el rumor de que andaba con gente rara, que venían autos y se acercaba a autos con gente”.

“Las dos cosas son impactantes, por un lado el que tuvo ese tema conmigo y por otro que Cristian haya seguido yendo a la escuela con un compañero enterrado en su casa”, agregó el ex compañero de ambos.