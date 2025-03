Intenso trabajo de SAME a afectados por el temporal en Jujuy

El servicio de emergencia trabajó a lo largo y ancho de la provincia a raíz de las fuertes lluvias que se registraron los últimos días. Asistieron a más de una decena de familias evacuadas en Huacalera y debieron trasladar a una embarazada desde la Quebrada hasta San Salvador con las complicaciones en las rutas.

Las lluvias desatadas desde el viernes hasta el domingo causaron serios problemas en Jujuy. La Quebrada fue una de las zonas más perjudicadas con cortes de rutas y localidades aisladas, situación que al día de la fecha permanece.

Dentro de la región, Huacalera fue un punto muy afectado donde más de una decena de familias debió ser evacuada por el agua que ingresó a sus viviendas y trasladadas al CIC del pueblo. Allí debió intervenir el servicio de emergencias SAME 107 brindando asistencia.

También se registró otro caso que requirió del intenso trabajo del personal: el traslado de una embarazada desde Humahuaca hasta el Hospital Materno Infantil por los caminos anegados.

El director del organismo, Pablo Jure, comentó estos dos operativos y otros desplegados durante todo el fin de semana. “Estuvo bastante movidito, más que nada con el tema de las alertas. Las actividades con el cooperativo de emergencias fue un ordenamiento de acciones y redistribución sistemática para brindar una respuesta adecuada. En cuanto a la parte sanitaria nos pudimos organizar porque teníamos la complicación de cortes de rutas y traslado de pacientes sobre todos en pueblos aislados como Susques, Tilcara, Maimará, y potras localidades, armando una contingencia donde por ejemplo trasladamos una embarazada donde las máquinas abrieron las rutas para que solo pueda pasar la ambulancia y que la paciente llegue en forma adecuada, llegó a San Salvador en perfectas condiciones. Tuvimos otras intervenciones con temas quirúrgicos, conteniendo en hospitales”.

“Nos preocupaba que si seguían los cortes se iba a complicar el abastecimiento de hospitales, pero afortunadamente no llegó a esto. En Huacalera fueron evacuadas en principio 15 personas que fueron al CIC, se hizo el abordaje integral y nosotros desde SAME enviamos la ambulancia y solo una familia requirió asistencia pero no por problemas de gravedad sino para resguardo y prevención. En SAME seguimos todo el fin de semana normal de atenciones en la provincia, en total 1.644 asistencias y bajó la siniestralidad a 38 siniestros con personas asistidas, dentro de todo fue positivo en comparativa con el año pasado”, indicó.

Fuente: Jujuy al Momento