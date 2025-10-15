Radio TV Valle Viejo
Intendentes del Este catamarqueño preocupados por el estado de la Ruta Nacional 157

Intendentes del Este catamarqueño manifestaron su preocupación por el estado de deterioro de la Ruta Nacional N°157. En una reunión con el gobernador Raúl Jalil, los intendentes de la región solicitaron al mandatario que interceda ante Nación.

Esta ruta nacional es una vía estratégica en el Este provincial, puesto que atraviesa varias localidades y actualmente presenta un avanzado nivel de deterioro debido a la falta de mantenimiento por parte del Gobierno Nacional.

En el encuentro, donde estuvieron presentes los intendentes Luis Polti (Recreo), Franco Carletta (Icaño), Mario Sosa (Tapso), Ariel Ojeda (El Alto) y Humberto Salim (Frías), solicitaron al Gobernador interceder ante las autoridades nacionales para que se realicen las obras necesarias que permitan recuperar la transitabilidad y seguridad de la ruta. También estuvieron en la reunión las diputadas Paola Fedeli y María Argerich y los senadores Augusto Ojeda y Pío Carletta.

El gobernador Raúl Jalil escuchó los planteos de los intendentes y se comprometió a gestionar ante el Ejecutivo Nacional las acciones correspondientes para que se dé una pronta respuesta a este reclamo, que afecta tanto a los vecinos de la región como al transporte productivo y turístico del Este catamarqueño.

