Intendentes de Catamarca preocupados porque no podrían pagar sueldos: piden ayuda a Provincia

El intendente del Departamento Pomán, Francisco Gordillo, habló esta mañana con un cronista de Radio TV Valle Viejo, afirmando que la comuna atraviesa por una situación muy crítica, vinculada a lo que se recibe por la coparticipación actualmente.

Los jefes comunales de Catamarca en su mayoría, pretenden una reunión con el gobernador Raúl Jalil en procura de alguna ayuda económica, y según Gordillo, mañana viernes a las 18,30 horas se reunirían con el mandatario provincial: “La verdad, que muy preocupado. La tarea mía de hoy era venir y hablar con el gobernador justamente a pedirle una reunión con todos los intendentes para que de alguna manera podamos saber a ciencia cierta cuál es la situación y qué es lo que nos depara para nosotros en lo inmediato el tema de la baja de la coparticipación. Y por supuesto que el gobernador no solamente me explicó sino que me hizo ver los números. Al día de hoy tenemos una baja respecto al mismo día del mes anterior de un 40% de baja de coparticipación, lo que significa que en muchos de los casos no se va a poder pagar los sueldos. Así que creo importante por sobre todas las cosas que rápidamente no solamente podamos conocer la situación sino también ver cuáles son los medios con los que nosotros podemos arbitrar para dar cumplimiento. La realidad es que hay una situación crítica y que nos repercute a todos, tanto a la provincia como a los municipios. Así que es la importancia del pedido al gobernador para que podamos tener una reunión en el día de mañana a las 18.30 horas en Casa de Gobierno con todos los intendentes, y ya a ciencia cierta con los números en la mano podemos tener una idea cabal de lo que está sucediendo en materia económica”.