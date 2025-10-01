Inscriben para recibir la reliquia de Mama Antula que visitará Catamarca

Desde el 22 de octubre hasta el 12 de noviembre, la Diócesis de Catamarca recibirá la visita de la reliquia de primer grado de Santa María Antonia “Mama Antula”, que recorre las diócesis del NOA, por iniciativa de Obras Misionales Pontificias Argentina.

Las parroquias, movimientos e instituciones que deseen recibir la reliquia deben comunicarse al 383-4407766, para el armado del cronograma hasta el fin de semana.

Para la preparación se elaboraron materiales como novena, guías de adoraciones y celebraciones de la Santa Misa, Rosario, encuentro de jóvenes, entre otros, que ya están a disposición. Se puede acceder a los mismos a través del Código QR que figura en el flyer que acompaña este comunicado.