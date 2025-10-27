Iniciación deportiva en fútbol para ciegos en Catamarca

El pasado sábado 25 de octubre, en el predio universitario, comenzó la Capacitación en Iniciación Deportiva en Fútbol para Ciegos, que se extenderá hasta el mes de diciembre. La propuesta está dirigida a profesionales de la salud, kinesiólogos, profesores de educación física, familiares y público en general, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos sobre la enseñanza y práctica del fútbol adaptado para personas ciegas.

Las clases están a cargo del Prof. Lucas Reinoso, (especialista en deportes adaptados), y del Ing. Luis Ricardo Soria, (especialista en biomecánica). El dictado se desarrolla bajo una modalidad combinada (virtual y presencial), los días martes y sábados. La capacitación cuenta con certificación universitaria, y es organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, junto con la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles y la Facultad de Ciencias de la Salud.

“Es muy importante realizar este tipo de capacitaciones debido al cambio de paradigmas que está atravesando la sociedad. Por ejemplo, las personas con discapacidad se incluyen cada vez más en las escuelas convencionales, por lo que los docentes deben contar con las herramientas necesarias para brindar sus clases”, expresó el Prof. Reinoso.