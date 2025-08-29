Inhabilitan a chofer catamarqueño por usar el celular mientras conducía un colectivo

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte oficializó la resolución 2025- 184 por una práctica peligrosa por parte de un conductor de un colectivo del servicio urbano de pasajeros.

El instrumento inhabilita a un chofer de la empresa 25 de Agosto SRL “por el término de 30 días corridos, computados desde la notificación del presente acto, por haber incurrido en una falta grave al utilizar un teléfono móvil mientras conducía el interno 554 de la línea 108 el 03/07/2025, conforme lo establece la Ley Provincial de Transporte N.° 4.906/97, Decreto Reglamentario HF. N.° 2.032/9”

Además, estipula que el trabajador debe hacer entrega de la Licencia Oficial en la Secretaría de Transporte, oportunidad en que se le notificará que la falta quedará registrada como antecedente.