Informaron sobre cortes de energía programados para Catamarca

La empresa TRANSNOA S.A., junto a EC SAPEM y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente del Gobierno de Catamarca, informó que durante esta semana se realizarán obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico que afectarán temporalmente el servicio en diferentes zonas del interior provincial.

De acuerdo con el cronograma difundido, los trabajos alcanzarán a los departamentos La Paz, Ancasti, Belén, Tinogasta, Valle Viejo y Paclín, en los siguientes días y horarios:

Miércoles 15 de octubre:

Departamentos Ancasti y La Paz.

El servicio eléctrico se verá interrumpido entre las 8 y las 13 horas.

Zonas afectadas: San Antonio de La Paz, Albigasta, Icaño, Ancasti, Río Chico, La Quinta, Ramblones, El Aybal, El Bañado, La Dorada, El Divisadero y Anquincila.



Jueves 16 de octubre:

Departamentos Belén y Tinogasta.

Se prevé una afectación del suministro entre las 5 y 6 horas, alcanzando a todos los usuarios de ambas jurisdicciones.

Departamentos Valle Viejo y Paclín.

Las tareas se desarrollarán de 7 a 12:30 horas, afectando a las localidades de El Portezuelo, Palo Labrado, Amadores, La Merced, Balcozna, Las Lajas y Las Higueras.



Desde la empresa distribuidora recordaron que estas acciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo y mejora de la red eléctrica provincial, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y confiable para los usuarios.

Asimismo, se recomendó a la comunidad tomar las precauciones necesarias durante el período de interrupción y consultar el detalle actualizado de la programación en el sitio oficial: ecsapem.com.ar.