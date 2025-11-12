Radio TV Valle Viejo
Inédito Megaoperativo: 54 allanamientos por venta ilegal de armas y drogas en redes sociales en Entre Ríos

Una megainvestigación judicial y policial derivó este miércoles en un operativo sin precedentes en Concordia, con 54 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. La causa, a cargo del fiscal Fabio Zabaleta, apunta a desarticular una organización delictiva que se dedicaba a la venta ilegal de armas y drogas a través de redes sociales.

El procedimiento, encabezado por la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, comenzó durante la madrugada y contó con la participación de alrededor de 600 efectivos policiales de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos, incluyendo grupos especiales, unidades motorizadas, y Policía Científica. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, también se encuentran presentes en los allanamientos.

Allanamientos por venta ilegal de armas en Concordia (foto Elonce)
Allanamientos por venta ilegal de armas en Concordia

Un operativo inédito en Entre Ríos

Desde la fuerza provincial destacaron que se trata de un operativo inédito por su magnitud y alcance territorial. Según datos preliminares, los uniformados secuestraron al menos 20 armas de fuego de diverso calibremunicioneschalecos antibalasmotos con pedido de secuestro por robo y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa. Además, unas 20 personas fueron detenidas y quedarán a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Investigación por venta ilegal de armas

“La causa se inició en el marco de una investigación por la venta ilegal de armas de fuego, vinculada a los más de 200 armamentos secuestrados en distintos operativos desarrollados a lo largo del año”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental Concordia, José María Rosatelli.

El funcionario explicó que la investigación permitió establecer una red que comercializaba armas y municiones a través de redes sociales, con un circuito de compra-venta que incluía intermediarios y potenciales compradores.

Accionar coordinado y medidas judiciales

Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia de Concordia y contaron con el apoyo del Ministerio Público Fiscal. Durante las requisas se recolectaron elementos de interés para la causa, entre ellos documentación, chips de telefonía y dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar el recorrido de las operaciones.

El objetivo de la investigación es determinar el origen de las armas secuestradas, su posible conexión con otros delitos y el rol de cada integrante dentro de la organización delictiva.

