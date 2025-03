Indignación en Catamarca: mató a un perro a puñaladas en plena vía pública (Video)

Un repudiable hecho ocurrió en el mediodía de ayer sábado en el Sur de la Capital de Catamarca, por Avenida Manuel Navarro, en un confuso episodio que fue denunciado públicamente por una usuaria de la red social Facebook.

Se trata de María Soledad Salles, quien publicó el siguiente posteo (textual): “Mi Gente Bella Compartan este Vídeo, para que se haga Justicia y este HDP Leonardo Favio Carrizo, no salga mas. Ahora sí pido e imploro a las Autoridades, que tomen cartas en el Asunto y este Tipo pague por lo que hizo y además es un Peligro en la Sociedad. Este Ángel de cuatro patas. Era de Mi Amigo, y El defendió a su Flia como verán en el vídeo, el quiso evitar q se acerque este Tipo a sus Dueños, lo Mato con una Puñalada, amenazaba a Todos de muerte. Me Ayudan a Compartir y se haga viral, esto sucedió hoy al mediodía en el Sur x la Av Manuel Navarro. Estos Tipos no se curan más, por favor que se haga “JUSTICIA X ULI”

Imagen: momento del cuchillazo al perro

El Video de la puñalada al perrito

La publicación en Facebook: