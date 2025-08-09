Independiente y River Plate empataron sin goles en Avellaneda: al Rojo le anularon dos goles por VAR

Independiente y River Plate empataron 0-0 en Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Millonario y el Rojo quedaron a mano. Franco Armani fue la figura de la cancha y Germán Pezzella se retiró lesionado.

A los 6 minutos del segundo tiempo Santiago Montiel marcaba el 1-0 para Independiente con una definición brillante, pero el juez anuló la acción por un fuera de juego previo de Matías Abaldo. Diez minutos después, Walter Mazzantti anotaba el tanto para el Rojo, pero Federico Vera se encontraba en presunta posición adelantada.

A los 21 minutos Miguel Borja definía convirtiendo el gol al segundo palo de Rodrigo Rey, pero el colombiano se encontraba inhabilitado.



