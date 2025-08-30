Independiente Rivadavia se llevó un triunfazo ante Argentinos Juniors en Mendoza por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia superó por 2 a 1 a Argentinos Juniors en Mendoza, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido comenzó con mucha intensidad y rápidamente llegaron las emociones, ya que a los 5 minutos, el delantero Fabrizio Sartori abrió el marcador para la “Lepra” tras aprovechar un rebote en el área chica.

Ante esto, Argentinos Juniors respondió de inmediato y a los 10 minutos el mediocampista Hernán López puso el empate con una definición precisa luego de un centro del mediocampista Matías Giménez.

Sin embargo, la ventaja para el local volvió a aparecer rápidamente, ya que el delantero Matías Fernández, en una contra, y tras asistencia del defensor Sheyko Studer, remató con firmeza para establecer el 2 a 1 definitivo a los 17 minutos.

En el complemento, la “Lepra” se quedó con diez jugadores luego de la expulsión del defensor Leonard Costa después de sumar su segunda tarjeta amarilla en el encuentro. Aún así, el “Bicho” no logró aprovechar la ventaja para igualar o dar vuelta el resultado.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia suma ocho puntos y escaló al undécimo lugar, mientras que Argentinos Juniors no pudo encontrar la victoria que le permita escalar en el Grupo A, donde se encuentra en noveno puesto con ocho unidades.