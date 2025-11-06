Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina derrotando por penales a Argentinos

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors regalaron una de las mejores finales que se recuerde en mucho tiempo dentro del fútbol argentino. Cuatro goles, cuatro expulsados y un arbitraje impecable de Nicolás Ramírez configuraron un 2-2 de película en el Estadio Monumental Presidente Perón.

La Lepra se adelantó por los goles de Álex Arce y Matías Fernández, pero las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella le dieron una oportunidad de oro al Bicho para emparejar la contienda a través de Alan Lescano y Erik Godoy. También vieron la roja el DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, y un integrante de su cuerpo técnico.

La definición llegó por penales, donde se impuso la Lepra mendocina con el último penal pateado por Villa, previa atajada de Marinelli, y se consagró campeón de la Copa Argentina.