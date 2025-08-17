Independiente perdió 2-1 con Vélez, Riestra le empató sobre el final a Rosario Central y Huracán derrotó a Argentinos 1 a 0 por el Torneo Apertura 

En el cierre de la jornada de sábado de la fecha cinco del Torneo Clausura, Vélez Sarsfield le ganó 2-1 a Independiente, en el estadio José Amalfitani, en un encuentro que todos los goles fueron anotados de penal, con un arbitraje discutido de Leandro Rey Hilfer.

Con este resultado, el Fortín llegó a 8 puntos en la Zona B, mientras que el Rojo quedó con 2 unidades y aún no pudo ganar en el certamen. En cuanto a la Tabla Anual, el conjunto de Liniers alcanzó los 22 puntos y encontró oxígeno con respecto al puesto de descenso por esa vía, lugar que está ocupando Talleres, al menos hasta que juegue su partido. Por su lado, los de Avellaneda tienen 31 unidades y están fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales, mientras siguen sin ganar en el Clausura.

En un partido marcado por la polémica, Huracán derrotó en el Ducó 1-0 a Argentinos Juniors, que terminó con tres expulsados. Agustín Urzi anotó el único gol del partido, cuando el Bicho ya estaba con nueve jugadores en el campo tras las expulsiones de Federico Fattori en el primer tiempo y de Francisco Álvarez a 10 del final por parte de Luis Lobo Medina. Además, el arquero suplente de los de Nico Diez, Gonzalo Siri Payer, también vio la roja y el VAR dejó de funcionar a los cinco del segundo tiempo en un partido realmente insólito.

A siete días del clásico rosarino, Central empató 1 a 1 ante Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Alejo Véliz abrió el partido temprano. Pero el tiempo pasó, no lo supo liquidar, y en la última, el Malevo encontró un penal. Jonatan Herrera lo igualó sobre los 90 minutos.