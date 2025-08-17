Radio TV Valle Viejo
Independiente perdió 2-1 con Vélez, Riestra le empató sobre el final a Rosario Central y Huracán derrotó a Argentinos 1 a 0 por el Torneo Apertura 

En el cierre de la jornada de sábado de la fecha cinco del Torneo ClausuraVélez Sarsfield le ganó 2-1 a Independiente, en el estadio José Amalfitani, en un encuentro que todos los goles fueron anotados de penal, con un arbitraje discutido de Leandro Rey Hilfer.

Con este resultado, el Fortín llegó a 8 puntos en la Zona B, mientras que el Rojo quedó con 2 unidades y aún no pudo ganar en el certamen. En cuanto a la Tabla Anual, el conjunto de Liniers alcanzó los 22 puntos y encontró oxígeno con respecto al puesto de descenso por esa vía, lugar que está ocupando Talleres, al menos hasta que juegue su partido. Por su lado, los de Avellaneda tienen 31 unidades y están fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales, mientras siguen sin ganar en el Clausura.

En un partido marcado por la polémica, Huracán derrotó en el Ducó 1-0 a Argentinos Juniors, que terminó con tres expulsadosAgustín Urzi anotó el único gol del partido, cuando el Bicho ya estaba con nueve jugadores en el campo tras las expulsiones de Federico Fattori en el primer tiempo y de Francisco Álvarez a 10 del final por parte de Luis Lobo Medina. Además, el arquero suplente de los de Nico DiezGonzalo Siri Payertambién vio la roja y el VAR dejó de funcionar a los cinco del segundo tiempo en un partido realmente insólito.

siete días del clásico rosarinoCentral empató 1 a 1 ante Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Alejo Véliz abrió el partido temprano. Pero el tiempo pasó, no lo supo liquidar, y en la última, el Malevo encontró un penal. Jonatan Herrera lo igualó sobre los 90 minutos.

  Catamarca: muere automovilista al chocar en Ruta Provincial N°1

    Catamarca: muere automovilista al chocar en Ruta Provincial N°1

    Un accidente fatal ocurrió alrededor de las18:30 de este sábado, en ruta provincial 1, frente al ingreso al frigorífico Larcher, en Fray Mamerto Esquiú, cuando el conductor de un automóvil Fiat Palio gris, salió de la calzada e impactó con el muro de contención de una alcantarilla, falleciendo en el acto. La víctima fue identificada…

  Catamarca: con notable éxito se realizó el Primer Torneo de Armas Cortas

    Catamarca: con notable éxito se realizó el Primer Torneo de Armas Cortas

    Este sábado 16 se volvió a vivir después de mucho tiempo en Catamarca un gran Torneo de Armas Cortas. Esta primera fecha con más de 20 tiradores, entre ellos los amigos de la vecina provincia de La Rioja. A las 15:00 dio inicio la primera fecha de este Campeonato Catamarqueño de Armas Cortas. La modalidad…

  Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

    Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

    Después de permanecer días internado por un delicado cuadro de salud, este sábado, Alberto Martín falleció a la edad de 81 años. A lo largo de los años, el actor se había destacado como una de las figuras del espectáculo nacional. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Multiteatro, desde la cual expresaron su…

  Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

    Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

    La madrugada del viernes se vivió un verdadero drama en un domicilio de calle Chubut al 1.500, en pleno San Fernando del Valle de Catamarca. Un feroz incendio provocado por un cortocircuito en un caloventor redujo a cenizas una vivienda familiar y dejó como saldo a un hombre de 81 años internado de urgencia. Según…

  Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

    Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

    El Rally de la Capital vivió una jornada apasionante este sábado. Maxi Figueroa – Martín Agüero se quedaron con el triunfo absoluto, llevándose la General y la victoria en la Junior (JNR). Desde la organización destacaron el gran nivel deportivo y la respuesta del público durante la jornada. “Estamos muy conformes con el desarrollo de la carrera.…