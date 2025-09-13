Independiente ahora perdió contra Banfield de local y está último en el Torneo Clausura: renunció Vaccari

La crisis de Independiente sigue profundizándose. Tras el doloroso castigo que impuso la Conmebol días atrás dejándolo afuera de la Copa Sudamericana por los violentos sucesos ante Universidad de Chile, el Rojo volvió a presentarse como local en el Torneo Clausura pero no logró cortar con la racha negativa que lo persigue.

En su primer encuentro en el Libertadores de América tras el castigo de Conmebol, el Rojo cayó 1-0 ante el Taladro. Lleva nueve encuentros consecutivos sin triunfos.

“Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, confirmó vía “X” la entidad de Avellaneda anunciado el alejamiento del DT.

La bronca por el traspié del equipo se trasladó directamente a las tribunas, donde los hinchas expresaron su fastidio con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol, que falló en contra del club y lo eliminó de la Copa Sudamericana tras los gravísimos incidentes ocurridos ante la Universidad de Chile por los octavos de final del certamen.



