Indagaron y liberaron en Catamarca al joven imputado de apuñalar a otro en Bañado de Ovanta (Video)

Esta mañana de jueves se realizó la audiencia de control de detención en el Juzgado de Control de Garantía de Avenida Virgen del Valle, para Julio César Sosa, el joven de 20 años que se encuentra detenido desde el último domingo, luego de haber agredido con un cuchillo en la zona del abdomen a Brian Brandán a la salida de un local bailable en Bañado de Ovanta, en la Ruta Provincial Nº 64.

La audiencia fue solicitada por el fiscal de la investigación, Laureano Palacio, y la llevó adelante el juez Santiago Ahumada Francini. A la salida, Radio TV Valle Viejo dialogó con el abogado defensor, Juan Pablo Morales, quien adelantó que van a hacer una grave denuncia en contra de la Policía de la Provincia.