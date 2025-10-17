Incremento de incendios forestales en Catamarca: trabajan de manera sostenida las brigadas de emergencia

La Dirección de Lucha contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad, informó que hasta el día 16 de octubre se cumplieron diez días consecutivos con ocurrencia de incendios forestales en distintos puntos de la provincia, registrándose un total de 33 intervenciones en ese período.

Los siniestros se concentraron principalmente en los departamentos Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Capayán y Ambato, además de focos registrados en Santa María y Andalgalá.

La superficie afectada acumulada asciende a 718 hectáreas, cifra que se mantiene dentro de los promedios habituales para esta época del año, aunque con un incremento en la cantidad de incendios registrados respecto al mismo mes de 2024.

Desde el área destacaron que en lo que va de octubre se contabilizan 38 incendios forestales y 180 en lo que va del año, y que el trabajo de las cuadrillas se desarrolla de manera ininterrumpida, en coordinación con bomberos voluntarios, Protección Civil, municipios y fuerzas de seguridad, para contener los focos activos y mitigar los riesgos asociados.

Ante el contexto de alerta roja por incendios forestales que rige en gran parte de la provincia, se reiteró el pedido a la comunidad de extremar los cuidados, evitar encender fuego en zonas rurales o de montaña y dar aviso inmediato al SAE 911 ante cualquier foco ígneo.