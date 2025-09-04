Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

En un clima enrarecido desde hace días por los cruces entre el gobierno bonaerense y el nacional por la seguridad de la comitiva presidencial durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, de cara a las elecciones del próximo domingo, este miércoles se registraron incidentes fuera del club Villa Ángela, donde Javier Milei encabezó el acto de su espacio político. Al finalizar, hubo pedradas contra el auto que trasladaba al jefe de Estado.

Desde temprano se sintió la tensión entre los simpatizantes libertarios y los opositores que se acercaron para manifestarse en contra del Presidente.

Más allá de diversos cruces verbales, a las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunas trompadas y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional, presente para garantizar el orden y reforzar la seguridad que no quiso garantizar el gobierno bonaerense.

El hecho fue controlado de manera casi inmediata, aunque se inscribe en las advertencias que realizaron funcionarios provinciales y nacionales, en medio de críticas cruzadas. Mientras el gobierno nacional defendió la decisión de realizar el acto en una zona considerada “hostil” para el presidente Milei, en la administración de Axel Kicillof lo interpretaron como una provocación que podría alimentar la violencia.