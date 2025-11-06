Radio TV Valle Viejo
Incautaron cocaína y marihuana oculta en el tanque de combustible de un auto

En un procedimiento realizado sobre la Ruta nacional Nº 34 a la altura de la localidad de Chalicán, provincia de Jujuy, personal de Gendarmería Nacional logró incautar cocaína y marihuana, que estaban ocultos dentro de un tanque de combustible.

El hallazgo se produjo gracias a la presencia del can antinarcóticos “Lev” que marcó el lugar, desde donde se extrajeron 14 paquetes que poseían 8 kilos 604 gramos de la sustancia blancuzca y 6 kilos 230 gramos de “cannabis sativa”.

El procedimiento culminó con la detención del conductor, quien tenía como destino la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, los integrantes de la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro” detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Suran, cuyo conductor viajaba hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Al momento de la inspección, el can detector de narcóticos “Lev” de manera exaltada alertó a los funcionarios de la posible presencia de estupefacientes dentro del vehículo. 

Ese hecho derivó en un registro más minucioso, en el que los gendarmes pudieron notar la existencia de paquetes dentro del tanque de combustible. 

Seguidamente, los uniformados extrajeron 14 paquetes que fueron sometidos a las pruebas de campo Narcotest, de los cuales ocho arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso de 8 kilos 604 gramos y los seis restantes poseían marihuana con un pesaje de 6 kilos 230 gramos. 

Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el secuestro de los estupefacientes y del rodado. Además, el involucrado mayor de edad quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

