Imputaron a una mujer por estafas en Catamarca

La fiscal de instrucción N°7, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, Paola González Pinto, imputó e indagó a Milagros Agustina Sarmiento por el delito de “estafa en calidad de partícipe primario”.

La investigación se inició tras la declaración de incompetencia de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al constatar que la titular de la cuenta de destino del dinero producto de la maniobra fraudulenta tenía domicilio en esta provincia.

De las constancias de la causa, que incluyen la declaración testimonial de la víctima, el informe de la empresa Claro Pay, un acta de allanamiento y demás elementos de prueba, se pudo establecer que el 29 de agosto de 2024, alrededor de las 10:36 horas, personas aún no identificadas se comunicaron desde un número de WhatsApp con la víctima haciéndose pasar por una amiga y le ofrecieron la venta de 3.000 dólares.

Mediante ardid y engaño, alrededor de las 13:39 horas, la víctima realizó una transferencia de $3.900.000 desde su cuenta del Banco Galicia hacia una billetera virtual Claro Pay a nombre de Milagros Agustina Sarmiento.

Esta cuenta había sido creada previamente por la imputada y utilizada para recibir dinero proveniente de estafas, el cual luego era transferido a otras cuentas con el fin de desviar el curso de la investigación y evitar la trazabilidad de los fondos. Con esta maniobra defraudatoria, la víctima sufrió un perjuicio patrimonial de $3.900.000.