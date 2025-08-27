Radio TV Valle Viejo
Imputaron a la profesora denunciada por robo: cuánto sustrajo el día de la filmación

Una docente del Profesorado de Ciencias de la Educación, que se dicta en las instalaciones de la escuela Normal de la ciudad de Victoria, fue filmada mientras robaba pertenencias de sus propias alumnas dentro del aula.

El video fue registrado por dos estudiantes de quinto año con un celular oculto, ya que sospechaban que la docente estaba robando dinero de sus bolsos desde hacía varios meses.

Alumnas grabaron a docente revisando sus pertenencias y la denunciaron

El comisario Martín Tello, jefe de Policía de Victoria, mencionó que las jóvenes venían notando el faltante de dinero “y decidieron colocar un teléfono celular grabando hacia las carteras de ellas y, cuando revisaron estas imágenes, se percatan de que la profesora que da la clase es la persona que les revisaba los bolsos”.

Tras ver la grabación, constataron el faltante del dinero y radicaron la denuncia esa misma noche. Una por la sustracción de 1000 pesos y otra por 2000 pesos, según confirmó Tello a Elonce.

Aparentemente, la mujer utilizaba los recreos para robar. Incluso, si quedaba algún estudiante, lo enviaba a Secretaría con alguna excusa para quedarse sola, según manifestaron los alumnos.

Tras la exposición policial, se secuestró el material fílmico y la causa quedó en manos del fiscal Jorge Gamal Taleb.Fuentes allegadas a la Justicia explicaron que la docente fue imputada y será indagada en las próximas horas.

Vale recordar que al hacerse público lo sucedido, desde la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” señalaron que “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

El texto, además, sostuvo que se trató de un “hecho aislado” que no representa la “labor cotidiana de los profesores” de la casa de estudios, quienes “con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.

