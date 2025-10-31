Imputaron a dos revienta vidrieras de Catamarca

El fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, imputó e indagó a Gonzalo Fabián Espeche y Samanta Micaela Brizuela, acusados de haber roto la vidriera de un local comercial y sustraído dinero y diversos elementos. Ambos quedaron detenidos en relación con el hecho, luego de las tareas investigativas realizadas a partir de la denuncia de los damnificados y de los elementos de prueba incorporados a la causa. Entre ellos, se cuentan objetos secuestrados en el lugar del hecho, declaraciones testimoniales, actas de registro domiciliario, actas de reconocimiento de secuestros, procedimientos sobre prendas de vestir, inspección judicial y demás constancias que vinculan a los imputados con el ilícito. Por estos hechos, el fiscal les atribuyó la presunta comisión del delito de “Robo simple en calidad de coautores”.

El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2025, alrededor de las 05:05 de la madrugada, en un local comercial ubicado en la ochava noroeste de las avenidas Güemes y Colón, de esta ciudad Capital. De acuerdo con la investigación, Espeche y Brizuela habrían llegado al lugar y, tras ejercer fuerza sobre las cosas utilizando un elemento contundente (posiblemente una piedra), rompieron por completo la puerta blindex de ingreso. Luego, ingresaron al interior del comercio y sustrajeron dinero en efectivo y diversos productos, entre ellos: botellas de vino, vodka y cerveza, cajas de chocolates, copones y vasos de vidrio de distintas marcas, y una terminal de cobro (POS) de un banco, todos propiedad del comerciante Raúl Héctor Gómez. Tras apoderarse de los elementos, los imputados se dieron a la fuga del lugar.

Finalmente, fueron indagados en sede fiscal, y el fiscal dispuso solicitar las planillas de antecedentes personales de ambos a fin de determinar el curso del proceso penal.