Imputarán por femicidio al único detenido por el crimen de Daiana Mendieta: “Fue un hecho aberrante y lamentable”

El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, se refirió al femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años hallada sin vida este martes en un aljibe en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala.

“Fue un hecho aberrante y lamentable”, sostuvo el funcionario policial, quien repasó cómo se desarrolló la búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo y la detención del principal sospechoso, Gustavo Norberto Brondino, de 55 años y apodado “Pino”.

“A través de la recolección de distintos indicios puestos a disposición de la Justicia, se estableció una sola hipótesis que tendría relación con la autoría de una sola persona”, confirmó González a Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Cómo se llegó al principal sospechoso

El jefe policial destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y otras unidades policiales de la provincia.

“Una vez comunicada la desaparición, se activó el sistema de monitoreo y se rastrearon las comunicaciones del teléfono celular de Daiana. Con esos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento de una vivienda en Mansilla”, explicó.

Durante ese procedimiento -desarrollado el domingo en su casa de Córdoba 390, el hombre investigado intentó dispararse con un arma de fuego, pero el arma se trabó y el personal policial logró reducirlo.

“El individuo salió de una habitación con un arma, quiso tomar una autodeterminación y el arma no funcionó. Actuamos de inmediato y logramos controlar la situación”, relató González.

En la vivienda se secuestraron teléfonos celulares y armas de fuego; y la fiscal Emilce Reynoso dispuso la detención del sospechoso por resistencia a la autoridad.

En los registros contables y comerciales, Brondino figura como un trabajador agropecuario. “Presta servicios durante la siembra o cosecha”, según se supo.

Los rastrillajes y el hallazgo del cuerpo

La investigación, coordinada por las fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, continuó con tareas de campo, análisis de cámaras, drones y perros de rastreo.

“A partir de la trazabilidad del recorrido de un vehículo similar al del detenido, se organizó un operativo de búsqueda en una zona rural conocida como Los Zorrinos, a unos cinco kilómetros del casco urbano”, detalló González.