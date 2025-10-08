Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Imputarán por femicidio al único detenido por el crimen de Daiana Mendieta: “Fue un hecho aberrante y lamentable”

El jefe de la Policía de Entre Ríoscomisario general Claudio González, se refirió al femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años hallada sin vida este martes en un aljibe en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Fue un hecho aberrante y lamentable”, sostuvo el funcionario policial, quien repasó cómo se desarrolló la búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo y la detención del principal sospechoso, Gustavo Norberto Brondino, de 55 años y apodado “Pino”.

“A través de la recolección de distintos indicios puestos a disposición de la Justicia, se estableció una sola hipótesis que tendría relación con la autoría de una sola persona”, confirmó González a Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Cómo se llegó al principal sospechoso

El jefe policial destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y otras unidades policiales de la provincia.

“Una vez comunicada la desaparición, se activó el sistema de monitoreo y se rastrearon las comunicaciones del teléfono celular de Daiana. Con esos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento de una vivienda en Mansilla”, explicó.

Durante ese procedimiento -desarrollado el domingo en su casa de Córdoba 390, el hombre investigado intentó dispararse con un arma de fuego, pero el arma se trabó y el personal policial logró reducirlo.

“El individuo salió de una habitación con un arma, quiso tomar una autodeterminación y el arma no funcionó. Actuamos de inmediato y logramos controlar la situación”, relató González.

En la vivienda se secuestraron teléfonos celulares y armas de fuego; y la fiscal Emilce Reynoso dispuso la detención del sospechoso por resistencia a la autoridad.

En los registros contables y comerciales, Brondino figura como un trabajador agropecuario. “Presta servicios durante la siembra o cosecha”, según se supo.

Los rastrillajes y el hallazgo del cuerpo

La investigación, coordinada por las fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, continuó con tareas de campo, análisis de cámaras, drones y perros de rastreo.

“A partir de la trazabilidad del recorrido de un vehículo similar al del detenido, se organizó un operativo de búsqueda en una zona rural conocida como Los Zorrinos, a unos cinco kilómetros del casco urbano”, detalló González.

  • Catamarca: dos detenidos por violentar una puerta para cometer un robo domiciliario

    Catamarca: dos detenidos por violentar una puerta para cometer un robo domiciliario

    Alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Primera se constituyeron en la avenida Belgrano, entre las calles Sarmiento y Rivadavia, donde dialogaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que dos personas de ambos sexos habrían ingresado al interior de su vivienda forzando una de las puertas del inmueble con aparentes intenciones de cometer un ilícito.…

  • Promulgaron la Ley Nicolás para prevenir diagnósticos errados y mala praxis

    Promulgaron la Ley Nicolás para prevenir diagnósticos errados y mala praxis

    El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley 27.797, denominada “Ley Nicolás”, una norma que tiene como propósito prevenir diagnósticos errados y reducir los casos de mala praxis en todo el sistema sanitario argentino. La iniciativa surgió tras la muerte de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en 2017 por una meningitis bacteriana que no fue detectada…

  • Catamarca: despedidos de NEBA exigen indemnizaciones completas

    Catamarca: despedidos de NEBA exigen indemnizaciones completas

    15 trabajadores despedidos de la fábrica NEBA se manifestaron este miércoles en el ingreso a la fábrica para exigir el pago íntegro de su indemnización. Los operarios denuncian que la empresa propone abonar en cuotas, algo que rechazan y aseguran que los despidos fueron sin causa mientras la producción continuó normalmente. Los trabajadores, que originalmente…

  • Crece en Argentina la circulación de la “variante Frankenstein” del Covid

    Crece en Argentina la circulación de la “variante Frankenstein” del Covid

    La variante “Frankenstein” sigue sumando casos en Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), casi uno de cada tres casos secuenciados ya corresponden a esa cepa. Y la positividad es superior a la de gripe. El panorama actual del COVID-19 en Argentina se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron, según el BEN N°776 difundido por el Ministerio de…

  • Un periodista reveló el verdadero nombre de Karen Reichardt y recordó su pasado como conejita Playboy

    Un periodista reveló el verdadero nombre de Karen Reichardt y recordó su pasado como conejita Playboy

    ras el escándalo que vincula a José Luis Espert con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico en Estado Unidos, el político tomó la decisión de renunciar a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, dejando el puesto disponible para otro de los aliados de Javier Milei.  Si bien el elegido por Milei fue Diego Santilli, el diputado…

  • Catamarca: agenda de actividades para el finde largo de octubre 

    Catamarca: agenda de actividades para el finde largo de octubre 

    Catamarca se prepara para recibir un nuevo fin de semana largo del jueves 9 al domingo 12 de octubre, con una agenda cargada de propuestas culturales en peñas, fiestas y festivales. Además, en distintos destinos de la provincia habrá ferias y actividades de turismo activo para todos los públicos.  En el Ecoparque El Jumeal en…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3