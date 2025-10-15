Imputan en Catamarca a un hombre por grooming y abuso sexual a una nena de 12 años

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, imputó e indagó hoy a un joven de 18 años por los delitos de “grooming” y “abuso sexual” en perjuicio de una niña de 12 años.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por uno de los padres de la víctima. A partir de las diligencias realizadas, se reunieron elementos de prueba que permitieron vincular al imputado con los hechos investigados.

En base a la investigación, los hechos habrían ocurrido entre los días 6 y 8 de abril de 2024, en la ciudad de Tinogasta. El imputado, que al momento de los hechos tenía 17 años, estableció contacto con la niña mediante la aplicación WhatsApp, logrando así generar un acercamiento. En ese contexto, y aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima, consumó actos de naturaleza sexual en su perjuicio.

Durante la audiencia de imputación e indagatoria realizada hoy, el acusado estuvo representado por la Defensora Oficial María Eugenia González y decidió prestar declaración en relación a los hechos.

El fiscal dispuso solicitar la planilla de antecedentes y continuará con las medidas de rigor en el marco de la investigación. Por razones de protección integral de la víctima y cumplimiento de la normativa vigente, no se brindarán datos que permitan su identificación.

