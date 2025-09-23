Radio TV Valle Viejo
Imputan a patovica que casi mató a golpes a un joven en un boliche

La investigación señala que el joven recibió golpes y patadas que le provocaron hemorragias; el acusado permanece libre a la espera del avance de la causa. Un hombre que trabajaba como personal de seguridad en el Club Holy de Posadas, Misiones, fue imputado ayer lunes 22 de septiembre por lesiones, luego de la denuncia de un joven que asegura haber sido agredido en la madrugada del 12 de julio. La víctima, identificada como Rodrigo Ocampos, de 21 años, relató que al menos cinco personas lo empujaron, lo hicieron caer por una escalera y lo golpearon en el rostro y el cuerpo.

El imputado continúa en libertad y queda supeditado a la causa mientras el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Posadas evalúa el historial clínico de la víctima para determinar posibles agravantes y la necesidad de medidas restrictivas sobre el acusado.

El Club Holy emitió un comunicado en el que negó que los hechos hayan ocurrido dentro del establecimiento. Según la empresa, el altercado se produjo en la vía pública luego de un episodio de provocación por parte del denunciante y fuera del control del personal de seguridad. El texto señala que el personal actuó siguiendo protocolos y que la intervención policial se produjo posteriormente.

Ocampos relató que la agresión comenzó en un sector sin cámaras, tras permanecer en un área VIP, y que fue reducido por varias personas que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Su testimonio sostiene que intentó pedir auxilio y cubrirse mientras recibía los golpes.

