Impuesto a las ganancias: amplían plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación del plazo para la adhesión al régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de saldos del Impuesto a las Ganancias, incluyendo aquellos vinculados a la correcta imputación de quebrantos.

El nuevo plazo para adherir será hasta el 28 de noviembre de 2025, y para ciertas obligaciones específicas, se extiende hasta el último día del quinto mes siguiente al vencimiento del pago de la declaración jurada respectiva, si esta fecha es posterior.

Este régimen, vigente para los períodos fiscales no prescriptos y para ejercicios cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, permite a los contribuyentes rectificar y regularizar el cómputo de quebrantos realizados incorrectamente, así como regularizar intereses y multas vinculadas a dichas declaraciones.

Esta medida busca facilitar el cumplimiento tributario y brindar mayor flexibilidad a los contribuyentes para regularizar sus obligaciones fiscales.