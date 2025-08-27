Identificaron en rueda de reconocimiento a un violento arrebatador de Catamarca

Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 6, en la que una joven mujer de 25 años de edad indicó que su abuela de 69 años, habría sido víctima de un violento arrebato, en inmediaciones a un supermercado, del barrio Mi Guachito, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellidos Barros Quiroga (26), quien era intensamente buscado.

En la tarde de ayer, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento de personas, y el joven fue señalado como el presunto autor del delito, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste.