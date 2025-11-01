Hurlingham: detuvieron al joven de 18 años que mató a su amigo en una discusión

La Policiía bonaerense logró detener a Sebastián Demichelis, el joven de 18 años acusado de ser el autor material del homicidio de Diego Eduardo Consencao (32), asesinado a los tiros por su amigo tras una discusión en la localidad de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham.

El acusado, que fue capturado en las últimas horas, posee antecedentes penales por robo calificado y estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Morón. El mismo día del hecho, había caído su cómplice, un menor de 17 años, identificado como Ezequiel Morán, quien también participó en la fuga.

El crimen ocurrió el miércoles 29 de octubre en la intersección de las calles Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar. Allí, luego de una discusión, Demichelis atacó a Diego Eduardo Consencao con al menos tres disparos de un arma que sacó de un pequeño bolso. La víctima saltó de su bicicleta y huyó corriendo para tratar de eludir los balazos. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad del Municipio de Hurlingham.

A pesar de que se dio a la fuga, la víctima sufrió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y debió ser trasladado al hospital local, donde permaneció en estado crítico por unas horas, pero lamentablemente falleció a causa de las lesiones. En la investigación intervienen la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón.