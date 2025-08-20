Huracán perdió 3 a 1 con Once Caldas y se despidió de la Copa Sudamericana

En el Palacio Tomás A. Ducó, por la vuelta de los octavos de final, el Globo perdió 3-1 ante el Blanco de la Montaña y quedó afuera del certamen internacional con un global de 4-1 en favor de los colombianos.

Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 al perder 3-1 ante Once Caldas en el Palacio Tomás A. Ducó, en el marco de la vuelta de los octavos de final. Empezó en ventaja con gol de Matko Miljevic pero el rápido empate de Dayro Moreno y la expulsión de Juan Bisanz dieron lugar a lo que sería un segundo tiempo de terror bajo la insesante lluvia.