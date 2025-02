Huracán fue más, se quedó con el clásico y le quitó el invicto a San Lorenzo

Huracán fue más, se quedó con el clásico al derrotar por 2-0 a San Lorenzo en un colmado Tomás Adolfo Ducó y le quitó el invicto en lo que va del campeonato.

El Globo se puso en ventaja desde el vestuario. A los once minutos, Leonardo Gil envió un excelente centro desde el sector derecho, Guillermo Pereyra ganó en el punto de penal, fusiló a Orlando Gill y convirtió de cabeza el 1-0.

El Ciclón no encontró los caminos en ningún momento. El primer tanto pareció ser un golpe muy duro para el equipo de Miguel Ángel Russo, que no reaccionó en todo el partido y fue ampliamente superado por un rival que no sólo jugó con la intensidad necesaria, si no que demostró asociaciones constantes y priorizó el toque limpio.

Todo esto quedó plasmado sobre el final del partido, cuando tras una excelente jugada colectiva, Rodrigo Cabral definió mano a mano con el arquero paraguayo, liquidó el encuentro y desató la locura de todo Parque Patricios.

Con este resultado, el conjunto del Bajo Flores sumó su primera derrota del año y perdió la oportunidad de tomar el liderazgo de la zona B.

Por su parte, el cuadro de Parque Patricios subió al sexto lugar del grupo A y se acomodó en puestos de clasificación a playoffs.