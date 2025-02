Huillapima: vecinos reclaman por supuesta entrega irregular de terrenos fiscales

Jorge López González, presidente del Concejo Deliberante de Huillapima, habló sobre lo que considera una entrega irregular de terrenos que pertenecen al Estado provincial y que son manejados por el área de Colonización.

“La Colonia de Nueva Coneta fue creada y depende de su ley inicial de colonización que en su momento fue dada para producir. Los remanentes que quedaron desde ese momento son del Estado provincial. De un tiempo a esta parte, la Provincia a través de sus funcionarios ha ido entregando viviendas para gente que no tiene, para hijos de colonos supuestamente y con ese fundamento fueron entregando terrenos a gente que solicitó y necesitaba. Pero en estos últimos tiempos notamos y vemos que es una entrega muy abusiva y sobre todo la preocupación es porque no se estaría respetando en primer lugar a la gente de la zona, se le está entregando mayormente a gente de afuera del departamento Capayán, de Capital o de otros Departamentos que no cumplen con los requisitos porque la mencionada ley dice que debe ser para la gente de la zona que reside allí, nietos y bisnietos de los colonos iniciales”, afirmó.

También dijo a Radio TV Valle Viejo que están “usando los terrenos muy comercialmente”. “Usted entra al Facebook y ve que ofrecen terreno en Nueva Coneta, de la misma dirección acusan gente que lo cambia por un lechón, un chancho a ciertos funcionarios de Colonización para que ellos le entreguen un papel, un comodato”, sostuvo.

Además explicó que los espacios verdes y parcelas se están empleando para hacer grandes salones comerciales y que no se adjudicarían en base a la necesidad de las familias “sino que ya todo es lucrativo”.

Según González, esto agravaría la situación que padecen con los servicios: “Hay barrios en los que tenemos 2 o 3 horas de agua, tenemos problemas serios con el agua potable porque el Gobierno no hace inversiones, se van rompiendo las cosas y el Gobierno no repone. Tenemos serios problemas con el tema energético porque no hacen las obras de infraestructura y va creciendo la población. El mismo Estado entrega masivamente terrenos y esa gente demanda más servicios y el municipio no puede mantener lo que tenía y mucho menos puede hacer obras millonarias para hacer tendido de luz y de agua y todo lo que significa la urbanización”.

El concejal comentó que habló con los vecinos y plantearán la situación al Ministerio correspondiente algo que, aseguró, ya hizo el intendente Omar Soria: “El municipio viene pidiendo que se hagan esas obras de infraestructura de servicios, el Gobierno no lo viene haciendo y en vez de darnos soluciones nos da más problemas a la comuna”, puntualizó.