Catamarca: Huillapima declara Emergencia Sanitaria por invasión de moscas

En la 13ra. sesión del Concejo Deliberante de Huillapima, Departamento Capayán, se aprobó por unanimidad declarar la emergencia sanitaria debido a la invasión de moscas que afecta a vecinos y comercios.

El presidente del Concejo, Ramón Toledo destacó que la medida responde al reclamo de la comunidad y para que los organismos provinciales colaboren con controles y acciones inmediatas.

Hoy se presentó una moción de orden, donde fue aprobada la emergencia, indicando que todos los concejales preocupados por los reclamos de los vecinos aprobaron la medida por unanimidad.

Detallaron que se exigirán controles periódicos de limpieza y desinfección, además de cumplir con la ordenanza que establece la distancia de los gallineros respecto de la zona urbana, señalando a una empresa como el principal foco del problema.

Los concejales resaltaron la necesidad de cooperación entre autoridades locales, provinciales y productores para reducir la plaga y proteger la salud y la actividad económica del pueblo.

También se pide a los organismos provinciales y municipales, como SENASA y Ambiente, que participen con los controles activos periódicamente, de limpieza desinfecciones.

La ordenanza dejó establecido en su momento la distancia que deberían tener esos gallineros corrales de la zona urbana.