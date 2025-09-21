Hugo Montero se consagró campeón argentino en E-Bikes

La ciudad cordobesa de La Falda volvió a ser epicentro del ciclismo de montaña con la realización de la Gold Race 2025, competencia que este domingo reunió a más de mil competidores de todo el país y que tuvo en juego nada menos que el Campeonato Argentino de XCM (Modalidad Maratón).

El evento, uno de los más esperados del calendario nacional, presentó un recorrido de 120 kilómetros por los exigentes caminos serranos, con distintas categorías: competitivas, gravel, parejas y, entre ellas, la cada vez más convocante E-Bike, disciplina que combina la destreza del MTB tradicional con la asistencia eléctrica de las bicicletas. Esta categoría permite que la potencia del pedaleo se complemente con un motor eléctrico, manteniendo el esfuerzo del ciclista pero ofreciendo un plus técnico que exige estrategia y manejo distinto en cada tramo.

El gran protagonista fue el catamarqueño Hugo Montero, quien logró coronarse Campeón Argentino de E-Bikes tras una destacada actuación que lo posicionó como el mejor del país en la especialidad. Su triunfo representa un paso histórico para el ciclismo catamarqueño, inscribiendo su nombre entre los campeones nacionales en un evento de jerarquía y gran masividad.

Con la emoción a flor de piel, Hugo agradeció a su esposa, a sus hijos y a toda su familia por el apoyo constante, además de reconocer a sus amigos y al grupo de entrenamiento diario, con quienes comparte el esfuerzo y la pasión por el deporte.

La Gold Race 2025 volvió a confirmar su prestigio al convocar a lo mejor del MTB argentino, consolidándose como una cita que no solo entrega espectáculo, sino que también define títulos de nivel nacional. Para Catamarca, el campeonato obtenido por Montero es motivo de orgullo y proyección en un deporte que no deja de crecer.