Hugo Ávila presentó su candidatura a gobernador para 2027 en Catamarca

Este jueves, el diputado provincial Hugo “Grillo” Ávila lanzó oficialmente su precandidatura a gobernador de Catamarca para el 2027, donde presentó una nueva alianza política conformada por el Frente Amplio Catamarqueño y la Unión Patriótica Catamarqueña: “Vamos a participar de esta elección bajo el nombre de Frente Amplio Catamarqueño. La representación es netamente plural, federal”, aseguró el legislador.

Bajo el lema “Otro modelo de provincia es posible”, tiene como objetivo ofrecer una alternativa política que convoque al peronismo disidente, a trabajadores estatales precarizados y a sectores que no se sienten representados por las estructuras actuales.