Hoy viernes se realizará en Catamarca el Reconocimiento “Vicente Leónidas Saadi”

Este viernes 5 de septiembre a las 20 hs, en la sede “Es Con Vos” (Rojas 542), se llevará a cabo el Reconocimiento “Vicente Leónidas Saadi”, un homenaje destinado a dirigentes, asociaciones y organizaciones que dejaron una huella imborrable en la vida política y social de Catamarca.

El evento será transmitido en vivo por la página de Facebook ES CON VOS, para que todos los catamarqueños puedan acompañar y ser parte de este momento de memoria y reconocimiento.

Reconocimientos y participantes destacados

• Ana “Monona” Castro – histórica referente del PJ y ex diputada provincial.

• Pilar Kent de Saadi – legisladora y referente del justicialismo.

• Zoila Heredia de Bazán – militante reconocida con el premio “Evita Compañera”.

• Daniel Lavatelli (padre) – publicista, promotor del Compre Catamarqueño.

• Nilda Pandolfi – diputada provincial, impulsora del proyecto de la Bandera de la Provincia.

• UED Catamarca – espacio de unidad, organización y trabajo comunitario.

• Lita Verón – referente de compromiso social y militante peronista.

• Edgardo Macedo – dirigente cercano a la comunidad y al deporte.

• Dermidio Herrera – militante de larga trayectoria territorial.

• Oscar Vera – dirigente con aporte sostenido a la vida institucional.

• ONG Esfuerzo Propio – organización social con trabajo solidario permanente.

Hoy Catamarca vivirá una jornada de homenaje, reconocimiento y unidad, que podrá seguirse en tiempo real gracias a la transmisión en vivo desde Facebook ES CON VOS.